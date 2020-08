Fortnite fuori uso, spiegato il motivo nell’annuncio di Epic Games (Di giovedì 27 agosto 2020) Fortnite non funziona dalle 8 di oggi, giovedì 27 agosto. Epic Games ha spiegato subito il motivo del disservizio. La società produttrice di Fortnite, Epic Games, ha reso noto che i server del popolare videogioco battle royale sono temporaneamente disattivati. Nell’annuncio chiarisce che il momentaneo disservizio è legato a un importante aggiornamento programmato (versione 14.00), relativo alla Stagione 4 del Capitolo 2. Tutte le sessioni di gioco sono state interrotte intorno alle 8 di questa mattina. Tramite il suo account Twitter ufficiale la casa di produzione di Fortnite continuerà intanto a fornire aggiornamenti riguardo allo stato dei lavori. Il tempo di indisponibilità ... Leggi su bloglive

Fortnite non funziona dalle 8 di oggi, giovedì 27 agosto. Epic Games ha spiegato subito il motivo del disservizio. La società produttrice di Fortnite, Epic Games, ha reso noto che i server del popolar ...Siamo arrivati al 27 agosto, data in cui prenderà il via la Stagione 4 di Fortnite, e sembra che lo scontro tra Epic e Apple sia molto lontano dal trovare una soluzione pacifica e condivisa tra le due ...