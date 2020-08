Fortnite, disponibile la Stagione 4: gli eroi Marvel contro Galactus (Di giovedì 27 agosto 2020) È da poco disponibile la nuova Stagione di Fortnite, incentrata sui supereroi Marvel contro Galactus. L’ultimo aggiornamento di Fortnite (14.00), implementato giovedì 27 agosto, ha ufficialmente dato inizio all’attesissima Stagione 4 del Capitolo 2. Il titolo della nuova edizione, “Guerra per il Nexus”, riprende il motivo principale del Pass Battaglia. Epic Games ha introdotto alcuni dei più famosi supereroi Marvel, impegnati in una lotta contro il super villain Galactus, al momento non ancora presente. I personaggi inclusi nel Pass Battaglia sono Iron Man, Thor, Tempesta, Groot (con o senza Rocket), Dottor ... Leggi su bloglive

GrivadyBot : RT @sportli26181512: Fortnite Season 4, aggiornamento Epic Games: tutte le novità: E' disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite 14.00… - sportli26181512 : Fortnite Season 4, aggiornamento Epic Games: tutte le novità: E' disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite 14.… - NerdPool_IT : Fortnite, Stagione 4: Pass Battaglia Guerra per il Nexus ora disponibile - infoitscienza : Fortnite Stagione 4: aggiornamento 14.00 disponibile, le novità - pcexpander : Le cattive notizie sono arrivate: la prossima stagione di Fortnite non sarà disponibile su iPhone, iPad e Mac… -