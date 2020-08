Fortnite Capitolo 2: Tutti i contenuti della Stagione 4 (Di giovedì 27 agosto 2020) A partire da oggi è finalmente e ufficialmente disponibile la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, la quale porta con se una bella ventata di aria fesca a tema Marvel. Fortnite Capitolo 4: Tutti i contenuti Marvel Si parte con il Pass Battaglia, il quale come sempre offre 100 livelli ricchi di ricompense a tema. Per questa Stagione potrete ottenere le seguenti Skin: ThorShe-HulkGrooteIron-ManWolverineDoctor DoomTempesta MysticaNaturalmente non sono gli unici supereroi Marvel che compaiono nella Stagione, molti altri arriveranno nel corso delle prossime settimane attraverso lo Shop del gioco, uno di questi è Silver Surfer, il quale vanterà un bundle tutto suo. Come sempre progredendo nel Pass Battaglia e ... Leggi su gamerbrain

