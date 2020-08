Formula 2: nuovo logo al Gp del Belgio in ricordo di Hubert (Di giovedì 27 agosto 2020) "Pour Anthoine". Così la Fia ha deciso di comunicare tramite il suo profilo Twitter che la Formula 2 correrà il Gp del Belgio nel ricordo di Hubert, a cui dedicherà un logo speciale in sua memoria, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

La Formula 1 torna a Spa a un anno dalla tragedia di Anthoine Hubert morto sul circuito belga in seguito ad un incidente nella Feature Race 2019. In occasione del GP del Belgio la Formula 2 ha deciso ..."Pour Anthoine". Così la Fia ha deciso di comunicare tramite il suo profilo Twitter che la Formula 2 correrà il Gp del Belgio nel ricordo di Hubert, a cui dedicherà un logo speciale in sua memoria, cr ...