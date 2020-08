Formula 1 – Vettel scherza sul futuro: “porto con me tante penne, ma non per firmare contratti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Sebastian Vettel non ha ancora firmato un contratto per la prossima stagione e, dopo l’annuncio dell’addio alla Ferrari, attualmente si trova senza scuderia per il 2021. L’interesse della Racing Point, futura Aston Martin, è forte sul tedesco, ma per ora Seb non si sbottona. A Sky Sport, alla vigilia del weeken di Spa, Vettel ha dichiarato: “driver of the day nel GP di Spagna? Mi fa piacere, abbiamo cercato di ottenere il massimo: è arrivato un 7° posto che non è certo un gran risultato, ma cercheremo di ripartire da qui. Contratti? Porto con me molte penne, ma non necessariamente per firmare qualcosa… Sul mio futuro si può copiare e incollare la mia risposta di due settimane fa!”.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

