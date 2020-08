Formula 1 – Verstappen realista: “voglio lottare per il titolo, ma le Mercedes sono troppo forti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Alla vigilia del weekend di Spa, sua pista preferita, Max Verstappen parla chiaramente delle sue ambizioni in ottica titolo. Il pilota olandese è sempre molto schietto e non nasconde la sua voglia di vincere un Mondiale. Bryn Lennon/Getty ImagesContro queste Mercedes però sarà davvero dura, Max non si è fatto problemi ad ammetterlo in conferenza stampa: “difficile dire per quale motivo siamo ancora indietro rispetto alla Mercedes. Tutti nel team hanno dato il loro meglio, ma Mercedes nel corso dell’inverno ha lavorato molto bene. Hanno trovato tanta performance nel motore. Noi stiamo dando il massimo, ma siamo ancora abbastanza lontani. Non molliamo e cercheremo di lottare per vincere in ogni occasione che avremo. Sarà complicato ... Leggi su sportfair

