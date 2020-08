Formula 1 - Presentato il 91 Gran Premio d'Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) stata presentata questa mattina la 91esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si correrà a Monza nel weekend del 4-6 settembre. Sarà un'edizione speciale della gara, all'insegna della solidarietà e, simbolicamente, della ripartenza verso una nuova normalità. Ecco tutti i dettagli della gara, svelati oggi nella conferenza stampa tenutasi a Milano.Personale medico sulle tribune. stato un anno a dir poco particolare e molto pesante", ha esordito il presidente del'ACI, Angelo Sticchi Damiani. "Un anno in cui sono saltati tutti gli schemi e nel quale, per essere qui, sono servite tanta passione e fede". Il GP d'Italia di quest'anno si svolgerà a porte chiuse, per prevenire possibili contagi di Covid-19, ma sulle tribune ci saranno 250 spettatori speciali: ... Leggi su quattroruote

