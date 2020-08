Formula 1 – A Monza un’iniziativa speciale: 250 medici in prima linea contro il Covid-19 spettatori del Gp (Di giovedì 27 agosto 2020) La gara di Formula 1 di Monza si avvicina sempre più e per l’occasione saranno invitati 250 fortunati spettatori, che potranno assistere dal vivo alla gara italiana. A raccontare l’iniziativa è stato Angelo Sticchi Damiani: “lo sport italiano non dimentica gli eroi del nostro tempo: medici e infermieri. Quelli che da quando è scoppiata la pandemia non si sono mai risparmiati, a costo anche della propria vita. Saranno celebrati il 6 settembre, durante l’evento più mediatico d’Italia: il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Abbiamo invitato 250 medici che lottano contro il Covid-19 ad assistere alla gara e saranno gli unici spettatori ammessi visto che il GP si ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Monza, l'annuncio di Sticchi Damiani: 'Invitati 250 tra medici e infermieri ad assistere alla gara' #SkyMotori #F1… - internewsit : UFFICIALE - Di Gregorio dall'Inter al Monza: il comunicato con la formula - - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: Monza, l'annuncio di Sticchi Damiani: 'Invitati 250 tra medici e infermieri ad assistere alla gara' #SkyMotori #F1 #Formula… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 #Leclerc, il GP d’Italia nel cuore: chiama il suo yacht '#Monza' - gnomini : RT @Gazzetta_it: #F1 #Leclerc, il GP d’Italia nel cuore: chiama il suo yacht '#Monza' -