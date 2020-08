Formaggio svizzero uccide 10 persone: ecco l’elenco dei prodotti interessati (video) (Di giovedì 27 agosto 2020) Allarme oltre confine per un Formaggio svizzero che ha provocato almeno dieci morti. Il pubblico ministero di Svitto, in Svizzera, ha infatti comunicato di aver aperto una procedura penale contro il caseificio Vogel di Steinerberg. Formaggio svizzero contaminato In particolare, i prodotti caseari sarebbero stati infestati da listeria. I reati contestati sono omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e infrazione contro la legge sulle derrate alimentari. Il chimico del locale Cantone aveva sporto denuncia il mese scorso. In totale 34 persone si sarebbero ammalate a causa del Formaggio svizzero contaminato. Di queste, 10 sarebbero morte. Per il caseificio vige comunque la presunzione di innocenza. La listeria è un batterio che può ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Formaggio svizzero Svizzera. Batterio della listeria uccide dieci persone: aperta indagine nei confronti di un caseificio del Canton Svitto RagusaOggi Batterio della listeria uccide dieci persone: aperta indagine nei confronti di un caseificio

Batterio della listeria uccide dieci persone. Oggi 27 agosto, il Pubblico Ministero di Svitto, cantone della Svizzera centrale, ha comunicato di aver avviato un’inchiesta penale nei confronti di un ca ...

Batterio della listeria uccide dieci persone. Oggi 27 agosto, il Pubblico Ministero di Svitto, cantone della Svizzera centrale, ha comunicato di aver avviato un'inchiesta penale nei confronti di un ca ...