Fontana, Milano sede Tribunale europeo brevetti: 'Bisogna candidarsi, non c'è più tempo' (Di giovedì 27 agosto 2020) Tribunale dei brevetti, la Lega presenta mozione urgente: 'Il governo preferisce Torino a Milano' 17 febbraio 2020 Tribunale dei brevetti, Milano ferma. Fontana attacca il governo: 'Non favorisce il ... Leggi su milanotoday

SkyTG24 : Attilio Fontana: 'Compagni di scuola come congiunti è presa in giro' - Linkiesta : Dopo l’Agenzia europea del farmaco (Ema), Milano rischia di perdere anche la gara per ospitare il Tribunale unifica… - arianna20032000 : RT @LucianoRomeo9: E comunque briatore poteva farsi ricoverare all'ospedale della Fiera di Milano, visto che non c'è nessuno. 21 milioni di… - LucianoRomeo9 : E comunque briatore poteva farsi ricoverare all'ospedale della Fiera di Milano, visto che non c'è nessuno. 21 milio… - Yogaolic : Fontana, Milano sede Tribunale europeo brevetti: 'Bisogna candidarsi, non c'è più tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Milano Fontana, Milano sede Tribunale europeo brevetti: "Bisogna candidarsi, non c'è più tempo" MilanoToday.it Scuola, Fontana: Equiparare compagni di classe ai congiunti è una presa in giro

Milano, 27 ago. (LaPresse) - “Non sono d'accordo. Mi sembra una ‘presa in giro'. I problemi non vanno risolti con degli escamotage. Si deve avere il coraggio di dire come stanno le cose. Quindi in occ ...

Coronavirus Lombardia, a Milano accolte cinquemila domande per buoni spesa. DIRETTA

Cronaca - Si tratta della seconda tornata di aiuti, con un bando che si è chiuso a luglio e a cui sono arrivate oltre 10 mila domande. Intanto, Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia, no ...

Milano, 27 ago. (LaPresse) - “Non sono d'accordo. Mi sembra una ‘presa in giro'. I problemi non vanno risolti con degli escamotage. Si deve avere il coraggio di dire come stanno le cose. Quindi in occ ...Cronaca - Si tratta della seconda tornata di aiuti, con un bando che si è chiuso a luglio e a cui sono arrivate oltre 10 mila domande. Intanto, Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia, no ...