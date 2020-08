Fondoprofessioni, 1 milione di euro per chi punta sulla formazione (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale degli Studi professionali e delle Aziende collegate, attraverso l’Avviso 03/20 – 2° Sportello, ha messo a disposizione 1 milione di euro per finanziare la formazione del personale dipendente. «La ripartenza economica dipenderà molto dalla capacità di adeguamento organizzativo e di processo degli studi professionali e delle aziende, che richiederà lo sviluppo di nuove skills all’interno del personale – ha commentato Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni – Il nostro Fondo interprofessionale vuole fare la sua parte in questa fase cruciale, immettendo ulteriori risorse nel circuito della formazione continua». In particolare, l’Avviso 03/20 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

