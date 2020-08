Fondi Lega, perquisizione nell'azienda del deputato Boniardi (Di giovedì 27 agosto 2020) Un altro tassello nella inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro ottenuti dalla Lega come rimborsi elettorali grazie a bilanci non trasparenti all'epoca della gestione Bossi-... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Qui Fondi, in provincia di Latina, al gazebo della Lega con tante belle persone. State con noi! ?? ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : ??#Fondi (Latina) - incontro con i cittadini al gazebo Lega in piazza Duomo - LegaSalvini : ?? #Salvini: Qui Fondi, in provincia di Latina, al gazebo della Lega con tante belle persone. State con noi! ?? - CaninoRosita : RT @sole24ore: Fondi Lega, la traccia dei 49 milioni in operazioni bancarie. Perquisita la società di un deputato leghista - CaninoRosita : RT @fanpage: 49 milioni della #Lega, potrebbe esserci una nuova svolta nelle indagini -