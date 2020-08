Fondi, il candidato "naziskin, omofobo, antisemita" che supporta Mastrobattista di FDI (Di giovedì 27 agosto 2020) Tra i candidati al consiglio comunale di Fondi, in provincia di Latina, c'è una figura che sta suscitando lo sdegno un po' di tutti, anche del centrodestra. È il 32enne Christian D'Amato, grande sostenitore di Benito Mussolini e pronto a definirsi, senza alcuna remora, "naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita" nella sua biografia su Facebook.Il giovane pizzaiolo, sostenitore di Forza Nuova, punta a diventare consigliere comunale di Fondi sostenendo il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Giulio Mastrobattista. Il diretto interessato non ha ancora preso una posizione netta contro il giovane xenofobo e negazionista, ma la sua lista civica ha preso le distane, senza però nominare ... Leggi su blogo

fanpage : Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista - fattoquotidiano : Comunali a Fondi, in lista candidato che si definisce “naziskin, negazionista e omofobo”. L’Anpi: “Espulsione immed… - HuffPostItalia : 'Sono naziskin, omofobo, antisemita': il caso del candidato alle amministrative di Fondi - Michela_Bove : Svista? Il caso del candidato naziskin a Fondi. - asaggese_ : RT @AndreaMarano11: 'Io sono Cristian,sono laziale e sono fascista!' E non solo: dichiaratamente naziskin, negazionista,omofobo, xenofobo,… -