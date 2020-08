"Foggia non si vende": la protesta davanti al Comune contro il sindaco passato alla Lega (Di giovedì 27 agosto 2020) alla manifestazione oltre 400 persone. L'iniziativa dopo le dichiarazioni Landella: "Da oggi sul campanile del Comune sventolerà la bandiera della Lega" Leggi su repubblica

davidallegranti : Il sindaco di Foggia lascia Forza Italia e passa alla Lega: non hanno candidato la cognata – È tutto stupendo… - vladiluxuria : Il trasformismo, virus dal quale non ci si difende con una mascherina. C’è chi considera la città che dovrebbe ammi… - cronaca_news : 'Foggia non si vende': la protesta davanti al Comune contro il sindaco passato alla Lega - firewalkwithmme : Il triangolo Cerignola-Foggia-San Severo non lo batte nessuno - alwsoned : foggia se non la conoscete non potete parlare ignoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia non Chiara e Federica, da Foggia a MIlano in cerca di appartamento ma proprietaria le rispedisce indietro perché lesbiche FoggiaToday Tre coltelli al posto delle medicine: la "cura" di un 70enne ricoverato in ospedale a Foggia

Il paziente non l'ha gradito l'intervento dei poliziotti, tanto da inveire contro gli agenti minacciandoli e offendendoli e così, oltre all'illegale possesso di armi, è stato denunciato pure per minac ...

Andria, donazione multiorgano al «Bonomo»: equipe di Bari e Foggia prelevano reni, fegato e cornee

ANDRIA - Donazione multiorgano all’ospedale Bonomo di Andria: il marito di una donna di 46 anni ha fornito il consenso e le sono stati espiantati reni, fegato e cornee. Nel reparto di Anestesia e Rian ...

Il paziente non l'ha gradito l'intervento dei poliziotti, tanto da inveire contro gli agenti minacciandoli e offendendoli e così, oltre all'illegale possesso di armi, è stato denunciato pure per minac ...ANDRIA - Donazione multiorgano all’ospedale Bonomo di Andria: il marito di una donna di 46 anni ha fornito il consenso e le sono stati espiantati reni, fegato e cornee. Nel reparto di Anestesia e Rian ...