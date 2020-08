Foggia, il sindaco va con Salvini e dice: “Da oggi sul Comune sventola la bandiera della Lega”. Protesta davanti al municipio: “Dimissioni” (Di giovedì 27 agosto 2020) Proteste davanti al Palazzo di Città di Foggia contro il sindaco Franco Landella che, domenica scorsa, ha ufficializzato il proprio passaggio da Forza Italia alla Lega e aveva dichiarato: “Da oggi sul campanile del Comune sventolerà la bandiera della Lega”.Circa 200 Foggiani sono arrivati alla manifestazione di oggi davanti al Comune, seguita alle critiche dei giorni scorsi in difesa del ruolo delle istituzioni e organizzata da partiti, associazioni e cittadini. I manifestanti hanno rispettato le misure anticontagio indossando le mascherine e applicando il distanziamento sociale. Nel corso della manifestazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano

