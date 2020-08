Florenzi lascia la Roma: due club di Serie A su di lui. Pericolo Everton (Di giovedì 27 agosto 2020) Florenzi lascerà la Roma nel corso della finestra estiva di calciomercato: Fiorentina e Atalanta aspettano, attenzione all’Everton Alessandro Florenzi non resterà a lungo a Trigoria. L’esterno della Roma si sta guardando intorno per trovare una giusta destinazione in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Atalanta, ma attenzione al pressing dell’Everton. L’agente Alessandro Lucci starebbe spingendo per l’ipotesi inglese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Valerio67313912 : @MirianaMirio Lascia perde..Solo fuffa Se cerchi notizie di acquisti Non ce ne sono La roma non farà acquisti se no… - NoNameAgency_ : @luipi1971 Chiesa da anni ormai e l'accordo con il giocatore c'è. Florenzi si, ma lascia il tempo che trova. -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi lascia Calciomercato Milan, occasione Florenzi: lascia la Roma MilanLive.it Fonseca, quanti nodi da sciogliere: da Dzeko a Pau Lopez è l'ora dei chiarimenti

Prende il via ufficialmente oggi la seconda Roma di Paulo Fonseca e prende il via con una giornata di tamponi e test medici per tutti i giocatori e lo staff a Trigoria (i primi arrivati alle 8.30, a s ...

Futuro Florenzi, la Serie A lo aspetta: due club su di lui

Il futuro di Alessandro Florenzi è in bilico. L'unica cosa certa sembra essere la sua permanenza in Serie A: sicuramente il classe 1991 lascerà la Roma, club proprietaria del suo cartellino. Di rientr ...

Prende il via ufficialmente oggi la seconda Roma di Paulo Fonseca e prende il via con una giornata di tamponi e test medici per tutti i giocatori e lo staff a Trigoria (i primi arrivati alle 8.30, a s ...Il futuro di Alessandro Florenzi è in bilico. L'unica cosa certa sembra essere la sua permanenza in Serie A: sicuramente il classe 1991 lascerà la Roma, club proprietaria del suo cartellino. Di rientr ...