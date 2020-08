Fiumicino e Ciampino, individuati 151 casi positivi negli aeroporti: ecco il report (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri, 26 agosto, sono stati individuati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino 12 casi di Caronavirus. In particolare all’aeroporto di Fiumicino sono stati 10 i casi positivi: 9 cittadini romani di rientro dai paesi dell’ordinanza ed un cittadino greco residente a Roma. A Ciampino invece i casi sono stati 2: un cittadino di Varese di rientro dalla Grecia ed un cittadino spagnolo di rientro dalla Spagna. Dall’inizio dell’attività i casi positivi asintomatici sono stati 151. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, 2.412 i casi positivi. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

