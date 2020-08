Fisco, De Lise (commercialisti): sì a riforma ma senza improvvisare (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – “Una riforma fiscale non si può improvvisare; è importante lavorarci a lungo e con molta attenzione, sia per l’impatto sui cittadini che per le conseguenze sul gettito erariale. Così Matteo De Lise, Presidente dell’Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili), commenta le dichiarazioni di Luigi Marattin, intervistato a SkyTg24: “Cambiamo l’Irpef”, ha detto il parlamentare di Italia Viva. “Bene, anzi benissimo, sottolinea De Lise. Ma ci chiediamo se dietro queste due parole siano state fatte simulazioni o stime, altrimenti la sbandierata rivoluzione Irpef potrebbe portare solo a dover introdurre in un secondo momento nuove imposte per coprire il gettito fiscale”. “Pur ... Leggi su quifinanza

