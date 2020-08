Fiocco rosa! La coppia super vip al settimo cielo: è nata la prima figlia (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 5 marzo 2020 l’annuncio della gravidanza attraverso il lancio del videoclip del suo nuovo brano, Never Worn White; il mese successivo quello del Fiocco rosa e il 26 agosto scorso è diventata mamma per la prima volta. La coppia è al settimo cielo ora che ha potuto finalmente conoscere la sua bambina. Poche ore fa Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori! La cantante e l’attore sono insieme dal 2016, dopo essersi conosciuti a un party dopo i Golden Globe. Hanno vissuto un lungo periodo di crisi fino alla separazione ma dal 2018 sono tornati più innamorati e uniti che mai. Bloom è già papà di Flynn Christopher Blanchard, nato nel 2011 dal matrimonio con Miranda Kerr mentre la Perry, in passato sposata con Russell Brand e poi legata a John ... Leggi su caffeinamagazine

vogue_italia : Fiocco rosa per la coppia Katy - Orlando ?? - Klaus_mik : RT @RealEmmaH2O_: @Klaus_mik @timoteoquellov1 si amore bello, fiocco rosa?????? - RealEmmaH2O_ : @Klaus_mik @timoteoquellov1 si amore bello, fiocco rosa?????? - zazoomblog : Fiocco rosa per Gigi D’Alessio il cantante è nonno bis: è nata Sofia - #Fiocco #D’Alessio #cantante #nonno - 2849Dama : Fiocco “Rosa” (Femmina) ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa in casa Zaccardi-Di Stefano, ecco la bella Mariana L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese La chef Rubina diventata mamma per la seconda volta. "Un’emozione"

Fiocco rosa questa volta per la chef pontederese Rubina Rovini (Fb dal suo Fb). La stessa cuoca, salita alla ribalta per la sua partecipazione alla quinta edizione di Masterchef, ha dato da Vigevano, ...

Ecco ‘CetonAccoglie’ Dal turismo al sociale

Nasce la cooperativa di comunità "CetonAccoglie" un fiocco "rosa" in un periodo difficile per il turismo e la cultura ma l’obiettivo è innovativo e dopo un periodo di elaborazione ha visto la luce un ...

Fiocco rosa questa volta per la chef pontederese Rubina Rovini (Fb dal suo Fb). La stessa cuoca, salita alla ribalta per la sua partecipazione alla quinta edizione di Masterchef, ha dato da Vigevano, ...Nasce la cooperativa di comunità "CetonAccoglie" un fiocco "rosa" in un periodo difficile per il turismo e la cultura ma l’obiettivo è innovativo e dopo un periodo di elaborazione ha visto la luce un ...