Festival di Castrocaro, Stefano De Martino vince la sfida senza Belen. Ed è un successo (Di giovedì 27 agosto 2020) Una serata che ha visto vincere il talento dei giovani: grandi emozioni per la finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro, in onda in prima serata su Rai 2. Ma il grande protagonista dell’evento è stato sicuramente Stefano De Martino, che per il secondo anno di fila è stato al timone della kermesse musicale. Da grande mattatore ha saputo destreggiarsi perfettamente tra le sfide dei ragazzi, sdrammatizzando con battute i momenti più tesi della gara. Il presentatore di Made In Sud è riuscito a risplendere anche senza Belen Rodriguez, che l’anno scorso l’aveva affiancato nella conduzione del Festival, sorprendendo il pubblico con un tango sensuale (che tanto ricordava quello che fece ... Leggi su dilei

