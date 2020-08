Festival di Castrocaro 2020 vincitore: chi ha vinto la 63esima edizione (Di giovedì 27 agosto 2020) Festival di Castrocaro 2020 vincitore: chi ha vinto la finale Castrocaro 2020 vincitore – Chi ha vinto la finale del Festival di Castrocaro 2020? Questa sera, 27 agosto 2020, va in onda in prima serata su Rai 2 la 63esima edizione della popolare kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana. Negli anni questo Festival ha lanciato alcune delle voci più belle e amate della nostra canzone, come Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Zucchero e Caterina Caselli. Chi è il vincitore del Festival di Castrocaro 2020? Notizia in ... Leggi su tpi

ilculodibiebs : @SadDinoLino al festival di castrocaro sta rompendo un po’ le palle a tutti i concorrenti ahah - pinksilverfox : Festival di #Castrocaro non c’è nulla di più italiano. Bentornata a casa ???? - CandidaTetris : RT @prendendovento: ERMAL NOMINATO ANCHE AL FESTIVAL DI CASTROCARO SI VOLA GRAZIE BUGO SEI SEMPRE CERTEZZA #Castrocaro2020 - GFT78 : Siete soddisfatti di come si sta disimpegnando Bugo come giudice al Festival di Castrocaro? @BugattiCristian - _rosss____ : RT @rainhadacidade: “vedrai vedrai” al festival di castrocaro e tu rimani comunque l’unica dea #circozzi -