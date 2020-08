Festival di Castrocaro 2020, finale in diretta (Di giovedì 27 agosto 2020) live placementQuesta sera, giovedì 27 agosto, alle 21.20 su Rai2 – e in simulcast su Rai Radio2 - la finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Stefano De Martino. Ad aver superato le selezioni sono stati 8 ragazzi che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana e che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Una nuova edizione, questa, che ha l’obiettivo di riportare ai fasti di un tempo un Festival dal passato glorioso. E le premesse ci sono tutte. pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2020 21:19. Leggi su blogo

pezzvdiparadiso : RT @prendendovento: ERMAL NOMINATO ANCHE AL FESTIVAL DI CASTROCARO SI VOLA GRAZIE BUGO SEI SEMPRE CERTEZZA #Castrocaro2020 - ermalmydonut : RT @prendendovento: ERMAL NOMINATO ANCHE AL FESTIVAL DI CASTROCARO SI VOLA GRAZIE BUGO SEI SEMPRE CERTEZZA #Castrocaro2020 - colpo_di_scema : Sto guardando il festival di castrocaro, non fate domanda che non so nemmeno io il perché, ma praticamente stamm se… - attedene_B : RT @prendendovento: ERMAL NOMINATO ANCHE AL FESTIVAL DI CASTROCARO SI VOLA GRAZIE BUGO SEI SEMPRE CERTEZZA #Castrocaro2020 - FabioGaruccio : vedo il festival di #castrocaro per rimpiangere -