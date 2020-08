Ferrari al top, seconda impresa con la migliore reputazione in Italia (Di giovedì 27 agosto 2020) A inizio 2020, e per il secondo anno consecutivo, Ferrari è stata proclamata brand più forte al mondo secondo Brand Finance. Adesso è la prima edizione dell' indagine elaborata dall'istituto Ales ... Leggi su corrieredellosport

Goose_Fish : @antorendina Ah beh certo top five diciamo che per Ferrari dovrebbe essere il minimo sindacale - ElenaBrunelli : #Ferrero, #Ferrari e #Barilla conquistano il podio delle imprese con la migliore reputazione in Italia (indagine el… - anamera_top : #Ferrari #Register 0522M 750 Monza - ClubAlfaIt : Reputazione ##Ferrari top - DaBordet : Ferrari nella top tre per reputazione aziendale in Italia secondo l’indagine Ales-Merco su 346 dirigenti, manager,… -