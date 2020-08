Ferrara, immigrato marocchino si masturba sul treno davanti un bambino di 5 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Si masturba sul treno davanti un bimbo di 5 anni. Impunemente. Ieri i carabinieri di Ferrara hanno arrestato l’autore dell’odioso scempio: è un immigrato marocchino 33enne residente in zona. Dunque, sono i treni regionali la frontiera del degrado. Dello scempio sociale. Della violenza e del’aggressione all’etica e alla morale. Ieri, su uno dei tanti convogli locali, lungo la tratta Ferrara-Ravenna, l’ultimo oltraggio: un immigrato marocchino di 33 anni ha compiuto atti osceni davanti un bambino di soli 5 anni. La notizia si commenta da sé… immigrato marocchino si ... Leggi su secoloditalia

hele_fr : RT @SecolodItalia1: Ferrara, immigrato marocchino si masturba sul treno davanti un bambino di 5 anni - AleZanza : RT @SecolodItalia1: Ferrara, immigrato marocchino si masturba sul treno davanti un bambino di 5 anni - SecolodItalia1 : Ferrara, immigrato marocchino si masturba sul treno davanti un bambino di 5 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara immigrato

Nicola Passarotto

Al regista statunitense Abel Ferrara il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2020 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il suo nuovo film Sportin’ Life presentato Fuori Concors ...La Biennale di Venezia e Jaeger-LeCoultre annunciano che è stato attribuito al regista statunitense Abel Ferrara il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker della 77. Mostra Internazionale d'Art ...