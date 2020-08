Federico Fashion Style replica a Selvaggia Lucarelli: “Inciti alla violenza” (Di giovedì 27 agosto 2020) Non ha tardato a rispondere alle parole di Selvaggia Lucarelli e lo ha fatto ovviamente via social, Federico Fashion Style, con delle storie sul suo profilo seguito da oltre un milione di followers. Dice innanzi tutto che non dovrebbe rispondere alle provocazioni, visto che per lui Selvaggia Lucarelli, vale meno di zero! Però oggi sta meglio, nonostante il coronavirus e allora ha deciso di rispondere alle parole della giornalista. Usa parole forti Federico, dicendole intanto che avrebbe proprio un gran bisogno di una seduta del parrucchiere e che avrebbe fatto meglio a non mostrarsi in video, visto i capelli che si ritrova! Selvaggia Lucarelli al vetriolo ne ha per tutti, dagli influencer a vip: ... Leggi su ultimenotizieflash

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - fanpage : 'Pensavo fosse febbre di gola' - ihopetoseeyou : RT @MartyCippy: Federico Fashion Style è andato in sardegna con la febbre ma si lamenta dell'assenza di controlli sulle navi e al porto. Al… - Elisa009889 : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… - infoitinterno : 'Danno d'immagine alla Sardegna', Il Lido di Cagliari vuole denunciare Federico Fashion Style -