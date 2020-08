“Federico Fashion Style positivo al Covid ma nessuno ha avvisato noi clienti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Non solo Flavio Briatore e Siniša Mihajlović, tra i personaggi noti risultati positivi al tampone per il Covid-19 dopo il rientro dalla vacanza in Sardegna c’è anche Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, l’hair stylist 29enne di Anzio conosciuto come parrucchiere dei vip. A raccontare la sua disavventura è stato lo stesso Lauri, che ha pubblicato il 24 agosto un post su Instagram in cui annunciava di essere risultato positivo al tampone. Due giorni dopo, l’hair stylist, noto per il programma televisivo Il salone delle meraviglie in onda su Realtime, ha raccontato ad Agorà Estate (qui la puntata integrale) di aver avuto i primi sintomi in Sardegna e ha denunciato i mancati controlli a bordo della nave che il 21 agosto lo ha riportato da ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - fanpage : 'Pensavo fosse febbre di gola' - zazoomblog : “Federico Fashion Style positivo al Covid ma nessuno ha avvisato noi clienti” - #“Federico #Fashion #Style… - fridaspalette : RT @MartyCippy: Federico Fashion Style è andato in sardegna con la febbre ma si lamenta dell'assenza di controlli sulle navi e al porto. Al… - Martyriccel92 : RT @believeinmusic_: Ma Federico Fashion Style quando se lo fa un bel bagno d’umiltà e si rende finalmente conto che è un comune mortale co… -

