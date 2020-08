**Fed: Powell, 'obiettivo sarà mercato lavoro più forte possibile'** (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. - (Adnkronos) - "Il persistente scostamento dell'inflazione dal nostro obiettivo di più lungo periodo del 2% è stato motivo di preoccupazione" ed "anche altre economie avanzate hanno avuto problemi negli ultimi decenni a raggiungere i loro target di inflazione". Lo sottolinea il presidente della Federal Reserve Jerome Powell nel suo intervento alla conferenza annuale di Jackson Hole, in cui ha illustrato le modifiche decise alla strategia della banca centrale Usa. "Nella conduzione della politica monetaria - ha spiegato Powell - rimarremo fortemente concentrati sul raggiungere un mercato del lavoro il più forte possibile a vantaggio di tutti gli americani. E con il tempo cercheremo ... Leggi su iltempo

