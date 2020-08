**Fed: Powell, 'nuova strategia è promettente, la rivedremo ogni 5 anni'** (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. - (Adnkronos) - "Il tempo ci mostrerà l'efficacia delle modifiche decise" alla strategia della Federal Reserve, ma "mi sembra un cambiamento promettente, adottato in un contesto macroeconomico difficile". Così il presidente della Federal Reserve Jerome Powell alla conferenza annuale di Jackson Hole spiega la fiducia nella revisione varata all'unanimità al comitato di politica monetaria. In ogni caso - aggiunge- "puntiamo ad affrontare ogni cinque anni una completa revisione pubblica della nostra strategia di politica monetaria, dei nostri strumenti e delle nostre scelte di comunicazione". Leggi su iltempo

fisco24_info : Svolta Fed, tassi bassi anche se inflazione sopra 2%: Lo annuncia Jerome Powell - CTodde : RT @acabrini: Svolta storica #Fed : l’inflazione troppo bassa è il vero nemico. Il target del 2% diventa una media che nel lungo periodo p… - bepipezzulli : Fomc: target inflazione media del 2%, puntando a una occupazione che sia diffusa e inclusiva. E' quanto ha detto il… - InvestingItalia : Powell, nuova era per la Fed: 2% di inflazione non più diktat - - TV7Benevento : **Fed: Powell, 'nuova strategia è promettente, la rivedremo ogni 5 anni'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Fed Powell

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - Svolta per la Fed. Al termine di un lungo periodo di revisione della sua politica monetaria, la banca centrale americana apre alla possibilità di lasciare i tassi bassi anc ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ago - La crisi scatenata dal Covid 19 e' stata diversa da ogni altra crisi precedente perche' non e' stata generata dallo scoppio di una bolla ma da un disa ...