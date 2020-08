Fca: dalle 500 e Maserati alle mascherine. Convertita la produzione per il nuovo business (Di giovedì 27 agosto 2020) Le linee produttive delle mascherine sono negli stabilimenti storici di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino). Attualmente nel primo vengono prodotte le Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte, nonché la Nuova Fiat 500 elettrica, mentre il secondo rappresenta il centro mondiale Fca di realizzazione di motori diesel Leggi su firenzepost

ROMA – Aveva destato non poco sconcerto l’annuncio che la casa automobilistica Fca avrebbe convertito parte della produzione dei propri impianti a Torino e Avellino per la fabbricazione di 27 milioni ...

