Favori alle cosche: direttrice del carcere finisce ai domiciliari (Di giovedì 27 agosto 2020) Redazione Consentiva libertà di azione ai detenuti in "alta sicurezza" Nella sua veste di direttrice del carcere avrebbe regolarmente Favorito in diversi modi i detenuti 'ndranghetisti. Per questo l'attuale direttrice del carcere femminile romano di Rebibbia, Maria Carmela Longo, è stata arrestata ed è da martedì agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I fatti risalgono a quando la donna dirigeva la casa circondariale Panzera di Reggio Calabria. Secondo l'accusa della Direzione distrettuale antimafia della città dello Stretto, diretta da Giovanni Bombardieri, la Longo avrebbe consentito diverse violazioni ai detenuti collegati alle più importanti consorterie mafiose calabresi ... Leggi su ilgiornale

