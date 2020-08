Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili (2) (Di giovedì 27 agosto 2020) (Adnkronos) - Con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative, ai cittadini sarà possibile scegliere di non usare l'automobile ma la bicicletta o il monopattino, oppure unire alla metropolitana la bici o il monopattino in sharing. "Molti di questi interventi sono importanti per la sicurezza stradale perché sono stati realizzati su strade dove accadevano molti incidenti con feriti, come le vie Legioni Romane, Berna e Zurigo percorse ad alta velocità e con manovre azzardate. O viale Monza, dove negli ultimi nove anni si è registrato un incidente ogni 3 giorni, con 150 feriti all'anno dei quali il 69% pedoni, ciclisti, motociclisti, a causa dell'alta velocità e del disordine della sosta irregolare", spiega la nota. “A questo punto del percorso - conclude Granelli - per questo grande lavoro che è stato fatto in pochi mesi voglio ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili (2)... - TV7Benevento : Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili... - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fase 3, scuola: consegna banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro - alcinx : RT @SkyTG24: Fase 3, scuola: consegna banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Milano Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili Metro Fase 3: a Milano a metà ottobre 35 km di nuove piste ciclabili

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - La nuova fase di mobilità sostenibile a Milano toccherà il traguardo di 35 chilometri di nuove piste ciclabili a metà ottobre. Lo fa sapere il Comune di Milano, che ha co ...

Settimane decisive per Alitalia

Inutile fantasticare di partnership finanziarie in questa fase. Nonostante le presunte profferte di Delta, la candidata numero uno resta Lufthansa ed è sul gruppo tedesco che, secondo quanto risulta a ...

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - La nuova fase di mobilità sostenibile a Milano toccherà il traguardo di 35 chilometri di nuove piste ciclabili a metà ottobre. Lo fa sapere il Comune di Milano, che ha co ...Inutile fantasticare di partnership finanziarie in questa fase. Nonostante le presunte profferte di Delta, la candidata numero uno resta Lufthansa ed è sul gruppo tedesco che, secondo quanto risulta a ...