Fall Guys alla scoperta della Season 2 in un trailer tra nuove skin e nuovi livelli (Di giovedì 27 agosto 2020) Ovviamente alla Gamescom Opening Night Live non poteva mancare il fenomeno dell'estate, il mitico e apprezzatissimo Fall Guys! L'occasione è ghiotta perché ci permette di dare un'occhiata da vicino all'attesissima Season 2!Si tratta di un succoso sneak peak che ci permette di scoprire che la Stagione 2 si concentrerà soprattutto su un tema feudale tra draghi, streghe, cavalieri e molto altro. Oltre alle skin anche i nuovi round rispecchieranno questa particolare tematica.Vedere per credere nel nuovissimo trailer:

