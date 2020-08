Falco ferito vicino al Calore: la Lipu lo soccorre e lo salva (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un importante salvataggio è stato effettuato dalla Lipu a Benevento in prossimità dell’Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane” che ha interessato un Falco non comune, il lodolaio (Falco subbuteo). L’uccello rapace è stato ritrovato ferito ad un’ala tra le contrade San Vitale e Pantano nel territorio comunale di Benevento e consegnato alla Lipu beneventana da un giovane che abita in zona, Cosimo Ciampa. Una volontaria della Lipu, Flavia Iori, è giunta a Pantano a prelevare l’animale per condurlo al Presidio di Assistenza Veterinaria (PAV) dell’ASL a S. Giorgio del Sannio. Qui, grazie alle attente cure dell’equipe di veterinari coordinati ... Leggi su anteprima24

