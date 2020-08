Fabrizio Corona chiarisce la gaffe di Carlos: “Putiferio sul nulla” (Di giovedì 27 agosto 2020) A distanza di un giorno dal polverone sollevato dalle parole pronunciate da Carlos Corona, seguito dalle scuse presentate da Nina Moric, arriva anche il commento di Fabrizio Corona che ha riportato la questione ai minimi termini. In una serie di video postati sul suo profilo Instagram, in una conversazione tra padre e figlio sono arrivate anche le scuse di Carlos. Fabrizio Corona sul video di Carlos “Viviamo in una società dove ormai esiste solo il politicamente corretto e la morale e l’etica” esordisce Corona dopo un precedente scambio di battute con il figlio. “Tutto ciò che è politicamente corretto è giusto (…). Magari uno dice un termine goliardico si scatena un ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Nina Moric rimprovera il figlio Carlos per la frase omofoba (che il padre Fabrizio Corona invece condivide) - Gayofficial_ita : A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE SUL VIDEO OMOFOBO DI CARLOS CORONA E DEL RIMPROVERO DELLA MADRE NINA MORIC, CARLOS E F… - blogtivvu : Carlos Maria chiede scusa per lo scivolone omofobo: Fabrizio Corona taglia corto (VIDEO) - blogtivvu : Carlos Maria Corona chiede scusa per lo scivolone omofobo (e papà Fabrizio minimizza). ? Il VIDEO ti aspetta nelle… - Raffael83020976 : @trash_italiano Vabbè la marionetta del padre. Praticamente queste frasi le ha pronunciate Fabrizio Corona???? -