F1 News | Mercato Piloti: Haas interessata ad Hulkenberg (Di giovedì 27 agosto 2020) Il nome di Nico Hulkenberg era già sui taccuini di diversi team principal prima della chiamata della Racing Point, che lo ha convocato a Silverstone in sostituzione di Sergio Perez. Il contributo che il tedesco ha saputo garantire alla squadra nella doppia tappa inglese ha confermato ancora di più che Hulkenberg rappresenta una scelta di qualità in un momento in cui il Mercato Piloti 2021 sta per avviarsi alla conclusione. Secondo i rumors emersi nel paddock già due settimane fa a Barcellona, Nico è dato per certo al via del prossimo Mondiale, e giorno dopo giorno ha preso forma quella che per il tedesco dovrebbe essere la chance più concreta, ovvero il team Haas. Dopo quattro anni in cui la squadra statunitense si è affidata al tandem ... Leggi su giornal

SkySport : ADDIO MESSI: la posizione ufficiale del BARCELLONA ? - CorSport : #Messi, niente #Inter: tutti gli indizi che portano al #ManchesterCity ?? - CorSport : '#Icardi alla #Roma': i bookmaker sono sicuri - PiacenzaPress : Annullato il Mercato Europeo. A rischio il GolaGola - lucadotto : RT @repubblica: Covid e blocco dei licenziamenti paralizzano il mercato del lavoro. Boom della cassa integrazione: +881% in sette mesi http… -

Ultime Notizie dalla rete : News Mercato Mercato: Le news di ieri ed oggi da Turchia, Inghilterra, Usa, Bulgaria, Francia, Grecia, Brasile e Russia Volleyball.it Fibra da 178Tbps, la stessa tecnologia arriverà nelle case degli italiani: ecco come

Alcuni giorni fa avevamo riportato la notizia sul record nella velocità di trasmissione su connessione in fibra ottica. Alcuni ricercatori della University College di Londra, usando tecnologie che sfr ...

Turismo: marchio di qualità per le imprese turistiche

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - La ripartenza del comparto turistico, dopo lockdown, dipenderà molto dalla risposta che il territorio sarà in grado di dare alle nuove sfide del mercato: lo sottolinea la Ca ...

Alcuni giorni fa avevamo riportato la notizia sul record nella velocità di trasmissione su connessione in fibra ottica. Alcuni ricercatori della University College di Londra, usando tecnologie che sfr ...(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - La ripartenza del comparto turistico, dopo lockdown, dipenderà molto dalla risposta che il territorio sarà in grado di dare alle nuove sfide del mercato: lo sottolinea la Ca ...