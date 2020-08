Eva Henger pazzesca su Instagram, sguardo magnetico giacca sbottonata: «Esplosiva!» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ex pornodiva Eva Henger ha postato uno scatto bollente su Instagram. Fantastica come sempre, sembra che per lei gli anni non passino mai. La foto non è passata inosservata alle migliaia di fan che non hanno potuto fare a meno di commentare tanta perfezione. «Ma vuoi fare uno sterminio di massa con questa foto?!» scrive sotto un fan. In effetti Eva Henger è da infarto. Con uno sguardo magnetico e sensuale, sponsorizza quello che è l’accessorio più indossato del momento, la mascherina. Non si tratta di una qualunque, ma di una “preziosa” fatta di paillettes. In effetti la nuova esigenza a coprirsi il volto ha spinto molte aziende, in difficoltà economica a causa del Covid, a reinventarsi improvvisando vere e proprie collezioni di ... Leggi su urbanpost

Mercedesz Henger è un’altra persona. Ora l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e personaggio tv sfoggia un fisico da bodybuilder. La figlia di Eva Henger è davvero soddisfatta della sua incredibile ...

Mercedesz Henger, la bellissima figlia di Eva Henger, sta trascorrendo un’estate decisamente speciale. Dopo il lungo lockdown la figlia di Eva Henger si sta concedendo qualche giornata di vacanza insi ...

Mercedesz Henger è un'altra persona. Ora l'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi e personaggio tv sfoggia un fisico da bodybuilder. La figlia di Eva Henger è davvero soddisfatta della sua incredibile ...