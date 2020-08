Europei Ciclismo 2020 – Van Vleuten nuova campionessa europea! Argento per una stupenda Longo Borghini (Di giovedì 27 agosto 2020) Annemiek Van Vleuten firma un clamoroso bis. La ciclista olandese, campionessa del mondo in carica, vince la medaglia d’oro nella prova elite donne degli Europei di Ciclismo 2020 sulle strade di Plouay diventando anche campionessa europea. Volata strepitosa della ciclista orange che supera l’azzurra Elisa Longo Borghini, autrice di un’ottima gara premiata con una splendida medaglia d’Argento. Medaglia di bronzo per la polacca Katarzyna Niewiadoma.L'articolo Europei Ciclismo 2020 – Van Vleuten nuova campionessa europea! Argento per una stupenda ... Leggi su sportfair

