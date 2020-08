Europa League, Shamrock Rovers avanti: Ilves sconfitto dopo 13 rigori (Di venerdì 28 agosto 2020) Incredibile epilogo in Irlanda per Shamrock Rovers-Ilves, match di sola andata del primo turno di qualificazione dell’Europa League 2020/2021. Alla fine i padroni di casa hanno avuto la meglio sui finlandesi dopo un’infinita serie di calci di rigore, per l’esattezza tredici rigori con la lotteria dagli 11 metri che ha quindi portato a tirare anche i portieri. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-2, i supplementari non hanno visto variazioni di risultato e così tutto si è deciso dal dischetto. Un errore a testa nei primi cinque rigori, si è così andati ad oltranza con entrambe le squadre infallibili fino al tredicesimo rigore: l’errore di Raittinen ha permesso a O’Brien di segnare il ... Leggi su sportface

