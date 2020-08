Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) SuperenaLotto, Lotto, 10eLotto e SimboLotto di oggi, giovedì 27 agosto 2020: ecco le Estrazioni complete. Di seguito i sei numeri del concorso numero 85 del SuperenaLotto che presenta un montepremi di 30,8 milioni di euro. Il montepremi del SuperenaLotto continua imperterrita la sua risalita, visto che anche nella scorsa estrazione non è stato registrato nessun “6”, anche se ad Orvieto, in Umbria, è stato centrato un unico ‘5’ da oltre 158 mila euro. In questo 2020 sono state finora due le vincite di prima categoria realizzate, quella da 67,2 milioni di La Spezia il 28 gennaio e quella da ... Leggi su bloglive

infoitcultura : Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 25 agosto 2020 - infoitcultura : Estrazioni del Simbolotto Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 25 agosto - infoitcultura : SuperEnalotto e Lotto in diretta: estrazioni martedì 25 agosto 2020 live con numeri vincenti e Simbolotto (Video) - CorriereCitta : Simbolotto 25 agosto 2020: i simboli vincenti dell’estrazione di stasera - italiaserait : #Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto martedì #25agosto 2020: i numeri vincenti -