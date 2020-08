Estate all’Arco, la soddisfazione degli organizzatori per la prima edizione (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il resoconto stilato dagli organizzatori per la prima edizione di “Estate all’Arco”. “Grande successo per la prima edizione di ‘Estate all’Arco’, la rassegna organizzata dall’Associazione ‘’Il Sannita’ con la direzione artistica di Antonio Benvenuto. Un susseguirsi di appuntamenti: rappresentazioni teatrali, serate spettacolo e performance di danza, dal 26 luglio al 22 agosto, hanno animato il complesso archeologico dell’Arco del Sacramento, luogo suggestivo e ricco di storia. La kermesse, nonostante il numero ridotti di posti disponibili, a causa delle restrizioni Covid, ha fatto registrare il tutto esaurito conquistando un ... Leggi su anteprima24

