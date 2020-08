Esclusiva: clamorosa Reggina, aumenta la fiducia per Rami! (Di giovedì 27 agosto 2020) Sempre più clamorosa, la Reggina sul mercato. Vi avevamo anticipato il forte interesse per Adil Rami: bene, il difensore francese, classe 1985, è sul punto di accettare la proposta biennale del presidente Gallo. La fiducia è aumentata nelle ultimissime ore, il via libera definitiva potrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Svincolatosi dopo le esperienze con Fenerbahce e Sochi, per Rami si tratterebbe (ormai possiamo quasi dire si tratterà) del ritorno in Italia dopo l’avventura con il Milan. E sarebbe un colpo di straordinaria importanza per un club che non nasconde le ambizioni per il prossimo campionato di Serie B. La Reggina è in dirittura d’arrivo anche per il difensore Del Prato, in prestito dall’Atalanta, manca solo l’annuncio per ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva clamorosa Esclusiva: clamorosa Reggina, aumenta la fiducia per Rami! alfredopedulla.com Juventus, ESCLUSIVO: Raiola sblocca l’affare | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, clamoroso: Adidas porta Messi alla Juventus. Calciomercato Juventus e Napoli, scambio Bernardeschi-Milik: le ultime di CM.IT. Dalle informazioni raccolte da Calciomerc ...

Tra Antonio Conte e l’Inter una storia d’amore palesemente sbagliata

In una delle giornate calcistiche più clamorose di questo periodo che si inserisce tra la fine di una stagione assurda e l’inizio di un’altra piena di incognite, arriva la notizia della conferma di An ...

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, clamoroso: Adidas porta Messi alla Juventus. Calciomercato Juventus e Napoli, scambio Bernardeschi-Milik: le ultime di CM.IT. Dalle informazioni raccolte da Calciomerc ...In una delle giornate calcistiche più clamorose di questo periodo che si inserisce tra la fine di una stagione assurda e l’inizio di un’altra piena di incognite, arriva la notizia della conferma di An ...