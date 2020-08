Era un’icona degli anni ’80: oggi a 65 anni Ramona Dell’Abate è ancora uno schianto [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Famosa conduttrice televisiva degli anni ’80, Ramona Dell’Abate, da tempo non appare sul piccolo schermo. Recentemente, però, è stata ospite del programma Vieni da me di Caterina Balivo, in cui ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo, oltre a ripercorrere la sua carriera e raccontare i momenti belli e brutti della sua vita. Ramona Dell’Abate oggi FOTO Considerata un’icona sexy degli anni ’80, Ramona Dell’Abate è un’ ex conduttrice televisiva. Ha esordito come modella e protagonista di FOTOromanzi, per poi sbarcare in tv, dove ha affiancato i più celebri conduttori ... Leggi su velvetgossip

