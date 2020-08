Emma, la guarigione dalla malattia: “Ho iniziato a respirare” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone è ufficialmente guarita dalla sua malattia: ad annunciarlo è stata lei stessa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia. La notizia ovviamente ha rassicurato i fan che la seguono da tanti anni, e che con tanto affetto l’hanno sempre sostenuta. Nell’intervista la cantante ha raccontato: “Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. In quell’instante sono morta e risorta”. In una diretta Instagram, in collegamento con Grazia, Emma ha parlato della sua guarigione e di quella telefonata che ha definito ... Leggi su dilei

TwitGinger : Emma Marrone ha sconfitto la malattia!!!!!!!! - SarettaMandis86 : Auguri Emma per la tua guarigione #Emma #EmmaMarrone - clarinsolia : Siamo tutti d'accordo nel ritenere la guarigione di Emma la notizia più bella del 2020, giusto? - Milli19751 : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' -