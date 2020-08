Emma annuncia: “Sono uscita definitivamente dalla malattia, quando il medico me lo ha detto…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone è finalmente riuscita a sconfiggere la malattia che da anni la perseguita. La cantante, nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia, ha raccontato che recentemente è arrivata una chiamata del suo medico. Inizialmente reticente a rispondere alla telefonata, l’artista non ha potuto fare altrimenti e ha ricevuto una bellissima notizia. Il medico ha comunicato ad Emma di essere definitivamente fuori dalla malattia. Emma Marrone ha sconfitto la malattia L’artista salentina domani lancerà il suo nuovo singolo, “Latina”, e il 2 settembre salirà sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards. Questa settimana la rivista ... Leggi su velvetgossip

