Eliana Michelazzo | Sono positiva al covid Al Billionaire gente ammassata | ci spruzzavano aria gelida

"Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi Sono spaventata e mi Sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no". Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, racconta all'Adnkronos, quanto accaduto al 'Billionaire', dopo i numerosi casi di Coronavirus registrati nel locale di Flavio Briatore."Sono andata a cena con degli amici al 'Billionaire' la sera di Ferragosto. poi Sono scesa con loro nella ...

“Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al ...

Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e coinvolta nel caso Mark Caltagirone, è positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna. «Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sic ...

“Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al ...Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e coinvolta nel caso Mark Caltagirone, è positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna. «Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sic ...