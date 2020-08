Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: "Sono stata al Billionaire" (Di giovedì 27 agosto 2020) Eliana Michelazzo è positiva al Covid-19. L'ex manager di Pamela Prati, finita al centro di un polverone mediatico nei mesi scorsi, ha raccontato la sua vicenda all'AdnKronos: "Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena Sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni: purtroppo Sono positiva al Covid anche io". I suoi sintomi? Zero febbre, ma un po' di stanchezza. Anche lei ha fatto una visita al Billionaire di Briatore durante il suo soggiorno in Sardegna: il 15 agosto, per la precisione, è stata a cena nel locale della Costa Smeralda assieme ad alcuni amici. Ecco il suo racconto legato proprio a quella serata: 27 ... Leggi su blogo

