Eliana Michelazzo e la bomba sul Billionaire: “C’era gente ammassata” (Di giovedì 27 agosto 2020) La manager italiana lancia una nuova accusa, non è un momento facile per il Billionaire ed il suo proprietario, Flavio Briatore Eliana Michelazzo (Fonte foto: Getty Images)“La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo”. Parole al vetriolo, quelle dell’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, che parla del Billionaire, dove tantissimi clienti, compreso lo stesso proprietario, Flavio Briatore, sono stati trovati positivi al Coronavirus. Anche sei dipendenti sono stati trovati positivi nelle scorse ore, ed a protestare, unendosi al coro di detrattori, è stato il sindaco di Arzachena. Ancora polemiche ... Leggi su chenews

