Elezioni Usa, Trump sfida Biden a sottoporsi a test antidroga in tv (Di giovedì 27 agosto 2020) Donald Trump ha sfidato il suo avversario alle prossime presidenziali Joe Biden a sottoporsi a un test anti droga insieme a lui in un confronto televisivo. Donald Trump ha deciso di sfidare Joe Biden, candidato dem e suo avversario alle prossime presidenziali, a sottoporsi insieme a lui a un test antidroga al dibattito tv che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

