Elezioni Usa 2020, Pence: “Con Trump legge e ordine, entro fine anno un vaccino anti-Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Elezioni Usa 2020, Pence: “entro fine anno avremo vaccino Coronavirus” Un messaggio contro le violenze di strada di questi giorni in Usa, un attacco all’avversario Joe Biden e una promessa elettorale di trovare un vaccino per il Coronavirus “entro la fine dell’anno”: è il sunto dell’intervento di stanotte di Mike Pence, vicepresidente americano, nella terza giornata di convention repubblicana in vista delle Elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Il braccio destro di Donald Trump è intervenuto da Fort McHenry, il luogo della battaglia che ha ispirato l’inno nazionale ... Leggi su tpi

TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - LucaErma : I #repubblicani giocano sporco: prima diffondono il #razzismo a piene mani, poi vogliono reprimere le proteste cont… - mariandres2014 : RT @trescogli: Notizie dagli #Usa: Un 17enne suprematista bianco con un semiautomatico uccide due persone, la polizia continua a sparare su… -