Egitto, i giudici del Cairo scarcerano l’avvocato dei Regeni: la detenzione tra torture e isolamento (Di giovedì 27 agosto 2020) La Corte penale del Cairo ha firmato ieri l’ordine di scarcerazione per Ibrahim Metwaly Hegazy, l’avvocato della famiglia Regeni al Cairo e membro della Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf). Metwaly, 53 anni, è rinchiuso nel carcere di Tora dal 10 settembre del 2017 quando è stato fermato all’aeroporto del Cairo mentre stava partendo per Ginevra dove lo attendeva una vertice del Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite. Questione di giorni e il legale dei Regeni dovrebbe tornare in libertà, riabbracciare la propria famiglia e, si spera, tornare al lavoro. Nell’anno e mezzo intercorso tra il ritrovamento del corpo del ricercatore friulano lungo l’autostrada Cairo-Alessandria ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Egitto giudici Egitto, i giudici del Cairo scarcerano l’avvocato dei Regeni: la detenzione tra torture e isolamento Il Fatto Quotidiano Gela: Valenza indagato per traffico di droga. È stato accusato in Egitto da un amico

La famiglia è in contatto con un avvocato in Egitto e teme per il proprio figlio e smentisce che il giovane sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente Gela (Caltanissetta) - «Rivolgo un ac ...

"In Egitto rischio di limitazione sia della libertà che dei diritti"

"In Egitto esiste un rischio concreto e diffuso di una ingiustificata e gravissima limitazione della liberta’ e dei diritti fondamentali". Si è espresso così il Tribunale civile di Milano, in occasion ...

La famiglia è in contatto con un avvocato in Egitto e teme per il proprio figlio e smentisce che il giovane sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente Gela (Caltanissetta) - «Rivolgo un ac ..."In Egitto esiste un rischio concreto e diffuso di una ingiustificata e gravissima limitazione della liberta’ e dei diritti fondamentali". Si è espresso così il Tribunale civile di Milano, in occasion ...